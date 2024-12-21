Про це повідомило Міноборони.
Фахівці зазначають, що Wolly зручно транспортувати. Модуль порівняно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.
“Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування”, — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
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