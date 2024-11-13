Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Палата продовжила розгляд справи після перерви, спричиненої технічними проблемами. На засіданні виступив суддя ОАСК Федорчук, який надав покази проти Вовка та впізнав голоси колег, зафіксовані на записах.

Член ВРП Олег Кандзюба заявив, що поведінка Вовка компрометує звання судді та підриває довіру до судової системи. У ЦПК назвали цю справу одним із ключових маркерів успішності судової реформи, оскільки ОАСК і так звана “вовча зграя” є символами корупції в судовій системі.

За інформацією пресслужби Вищої ради правосуддя, Вовк залишатиметься відстороненим від правосуддя до остаточного рішення ВРП щодо його звільнення або скасування цього рішення.

Що відомо про Павла Вовка

Павло Вовк обіймав посаду голови Окружного адміністративного суду Києва, який було ліквідовано у грудні 2022 року.

7 червня 2022 року НАБУ та САП передали до суду справу, що стосується спроби змови для захоплення державної влади, перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів, участі у злочинній організації та зловживання впливом з боку голови та суддів ОАСК разом з іншими особами.

У цій справі “плівок Вовка” фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.