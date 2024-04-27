Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Міжнародному діалозі навколо реформи системи догляду та підтримки дітей у межах Міжнародного саміту міністрів соціальної політики в Києві. Вона наголосила на тому, що реформа системи догляду та підтримки дітей – це про створення кращого українського суспільства, у якому в кожної дитини є родина і тепло.

Про це Олена Зеленська сказала у відеозверненні до учасників заходу, повідомляє офіційний сайт президента України.

“А це значить, що більше турботи й безпеки буде в усьому нашому суспільстві, в усій країні. Тому це реформа про всіх нас. Усе, що пов’язане з дітьми, завжди було для України важливим, а за роки вторгнення стало стратегічним. Таким же, як оборона. Не тільки тому, що, як прийнято казати, “діти – майбутнє”, а саме тому, що вони – сьогодення”, – зазначила перша леді України.

Вона закликала представників громад долучатися до розвитку форм сімейного виховання і навела приклади з практики Фундації Олени Зеленської, яка будує великим прийомним родинам нове житло замість зруйнованого.

“Потрібно більше людей, готових підтримувати, всиновлювати. А для цього потрібна їхня власна впевненість у житті – у житлі, у державній підтримці. Дитинство не можна відкласти. Тому ми не маємо обирати. Наша відповідь – і порятунок життя, і його покращення. Одночасно”, – сказала Зеленська.