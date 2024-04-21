Дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, що виступає проти російської культури, відвідала балет Чайковського в Лондоні на день народження доньки.

На своїй сторінці в Instagram про це розповіла Бевза.

Дружина колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна відвідала балет Чайковського в Лондоні, при тому, що її чоловік яскраво висвітлює ненависть до всього російського. Чи не є це лицемірним з боку Світлани Бевзи?

Колишній міністр інфраструктури енергійно просував ідею знесення музею Булгакова та називав росіян “чайконістами”. Крім того, Омелян заявляв, що “всі, хто вчать російську культуру, себе не поважають”.

Після такого відео в соціальній мережі Instagram, висловлювання Володимира Омеляна є доволі іронічними.

До того ж, на балет Чайковського, дружина Омеляна відвела своїх дітей – доньку й старшого сина.