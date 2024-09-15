Радник президента США з питань національної безпеки заявив, що Вашингтон активно працює над масштабним пакетом допомоги для України.

Про це він повідомив 14 вересня на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, передає Bloomberg.

Салліван зазначив, що адміністрація США планує завершити підготовку нового пакета допомоги до кінця вересня. Він розповів, що щодня проводить зустрічі зі своєю командою, щоб визначити необхідні засоби для зміцнення українського фронту та забезпечення жорсткого опору російському наступу.

США також працюють над передачею систем протиповітряної оборони, на яких неодноразово наголошувала Україна, і співпрацюють із партнерами для їх отримання. Крім того, Україна потребує бетонних бар’єрів для захисту енергетичних об’єктів від російських атак безпілотниками, і США допоможуть забезпечити будівництво таких укріплень навколо ключової енергетичної інфраструктури.

Салліван підкреслив, що пріоритетом США є допомога в захисті українських атомних електростанцій, оскільки Росія продовжує безсоромно атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру.