Головний союзник Дональда Трампа, Джеймс Ді Венс, розкритикував президента України Володимира Зеленського після його зустрічі з лідером республіканців у США.

Як пише New York Times, під час передвиборчого мітингу в Ньютауні, штат Пенсільванія, Венс висловив незадоволення візитом Зеленського на завод у Скрентоні, де не було жодного представника Республіканської партії.

«Він приїхав на передвиборчу кампанію з демократичним керівництвом цієї країни. Ми витратили 200 мільярдів доларів на Україну. Знаєте, що я хотів би, щоб Зеленський зробив, коли приїде до Сполучених Штатів Америки? Подякував би жителям Пенсільванії й усім іншим», — заявив Венс.

Республіканці також висловили обурення через цей візит на завод, де виробляють 155-мм артилерійські боєприпаси для ЗСУ, оскільки Зеленського супроводжували три представники Демократичної партії, двоє з яких готуються до переобрання в листопаді.