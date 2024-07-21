Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у соцмережах.
«Для мене було найбільшою честю у житті служити вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії та країни я повинен відмовитися від висування і зосередитися виключно на виконанні своїх обов’язків президента протягом терміну, що залишився», — заявив 81-річний Байден у зверненні до американців.
— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024
Раніше цього тижня кілька американських ЗМІ повідомили, що за даними джерел, Джо Байден може оголосити про рішення вийти з передвиборчих перегонів 20-21 липня. Це несподіване рішення може суттєво вплинути на політичну ситуацію в країні напередодні майбутніх виборів.
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