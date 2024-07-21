Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про припинення своєї участі у передвиборчій кампанії. Попри це він залишиться чинним президентом до кінця свого терміну.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у соцмережах.

«Для мене було найбільшою честю у житті служити вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії та країни я повинен відмовитися від висування і зосередитися виключно на виконанні своїх обов’язків президента протягом терміну, що залишився», — заявив 81-річний Байден у зверненні до американців.



Раніше цього тижня кілька американських ЗМІ повідомили, що за даними джерел, Джо Байден може оголосити про рішення вийти з передвиборчих перегонів 20-21 липня. Це несподіване рішення може суттєво вплинути на політичну ситуацію в країні напередодні майбутніх виборів.