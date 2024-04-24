Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Про це відомо з трансляції звернення Президента США до нації з нагоди затвердження закону про додаткове фінансування потреб нацбезпеки.

“Наступні кілька годин я дам розпорядження відповідним службам, щоб передали ракетні системи і всю необхідну зброю в Україну”, – йдеться у повідомленні Джо Байдена.

Під час свого виступу він сказав, що шлях закону до його робочого столу був важким, але врешті-решт Америка «піднялася на ноги».

Президент США також додав, що не було іншого вибору, окрім як прийти на допомогу нашій державі. Він наголосив, що у разі перемоги Путіна в Україні, наступним кроком для російських військ цілком може стати прямий напад на союзника по НАТО.

Нагадаємо, що 23 квітня Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.