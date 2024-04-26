Президент США, Джо Байден, оголосив, що американська військова допомога з недавно оголошених пакетів буде відправлена до України вже на цьому тижні.

Цю новину він опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі X.

Байден сказав, що законопроєкт про фінансування підтримки України був надісланий йому на розгляд 24 квітня, і він підписав його у той же день.

“І цього тижня ми надсилаємо зброю й техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань”, — йдеться в повідомленні президента США.