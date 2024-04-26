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Байден сказав, що законопроєкт про фінансування підтримки України був надісланий йому на розгляд 24 квітня, і він підписав його у той же день.
“І цього тижня ми надсилаємо зброю й техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань”, — йдеться в повідомленні президента США.
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