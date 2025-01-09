Президент США Джо Байден став прадідусем 8 січня. Його онука Наомі Байден Ніл, старша дочка Гантера Байдена, народила хлопчика в медичному центрі Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі. Перший син пари отримав ім'я Вільям Бреннон Ніл IV.

Про це повідомляє Associated Press.

“Добрі новини: я тепер прадідусь”, – сказав Байден.

За повідомленням Білого дому, президент разом із першою леді провів близько 40 хвилин у лікарні, відвідавши Наомі та її новонародженого сина. Джилл Байден також поділилася фотографією малюка в Instagram, додавши, що він народився здоровим і важить 10 фунтів 4 унції (близько 4,6 кг).

Наомі Байден, якій 31 рік, стала матір’ю вперше. Її чоловік Пітер Ніл, 27 років, є юристом. Пара одружилася у листопаді 2022 року під час урочистої церемонії, яка відбулася на Південній галявині Білого дому — вперше в історії подібний захід проходив на території резиденції президента.

Наомі оголосила про вагітність у листопаді минулого року в День виборів, опублікувавши у соцмережах знімок зі своїм округлим животиком.