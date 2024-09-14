Про це йдеться на сайті Президентської адміністрації.

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрілися у Вашингтоні для обговорення глобальних викликів. Однією з тем, як передбачали експерти, мала бути стратегія щодо війни в Україні. Лідери могли також розглянути можливість надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї для атак по території Росії.

Однак, як і попереджали у Білому домі, після зустрічі не було зроблено жодних значних заяв. В офіційній публікації на сайті президентської адміністрації США йдеться лише про “непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії”.

Байден та Стармер також висловили занепокоєння щодо постачання Північною Кореєю та Іраном зброї Росії, а також щодо підтримки російської військової промисловості з боку Китаю.

Обидва лідери підтвердили “залізну відданість безпеці Ізраїлю”, засудили атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі, та обговорили кроки для підтримки миру та стабільності в Північній Ірландії.