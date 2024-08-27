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26 серпня

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Джо Байден засудив масований ракетний обстріл України з боку Росії

Байден підкреслив, що Росія не зможе досягти успіху у своїй війні проти України, а стійкість та дух українського народу залишаються непохитними.

Вівторок, 27 серпня 2024, 14:13

Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому 

У своїй заяві він рішуче засудив продовження агресії Росії проти України та спроби позбавити український народ енергії та світла.

Президент США зазначив, що Росія завдала масованого удару ракетами та безпілотниками по українських містах та об’єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до загибелі мирних жителів і пошкодження понад двох десятків критично важливих енергетичних об’єктів.

Байден також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть очолювати міжнародну коаліцію з більш ніж 50 країн, яка підтримує Україну, надаючи необхідне військове обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони та перехоплювачі. Крім того, США збільшують постачання енергетичного обладнання, щоб допомогти Україні відновити її енергетичну інфраструктуру та посилити її стійкість.

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Теги: Байден, обстріл РФ, США

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