Як повідомляє Reuters, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден планує накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки вважає його неповним без фінансування України та виділення коштів для безпеки кордонів.

“Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування на національну безпеку на стіл президента”, — йдеться у заяві управління Білого дому

Зазначається, що протягом кількох місяців адміністрація Байдена спільно з демократами та республіканцями сенату вела роботу над законопроєктом, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.