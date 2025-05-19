Джо Байден, колишній президент США, нещодавно отримав діагноз агресивної форми раку, і в своєму зверненні в соціальній мережі X подякував за підтримку, яку отримує від родини та друзів. Він зазначив, що ця хвороба стосується кожного з нас, і разом із дружиною Джилл усвідомили, що в складні часи важливо залишатися сильними.

У своєму повідомленні Байден написав: «Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими стаємо на зламі. Дякуємо вам за вашу любов і підтримку». Ці слова відображають його вдячність за моральну підтримку, яку він отримує в цей непростий період.

18 травня стало відомо, що у Байдена виявили агресивну форму раку передміхурової залози. Проте, за інформацією медиків, хвороба виявилася чутливою до гормональної терапії, що дозволяє ефективно контролювати її розвиток.

Зараз колишній президент разом із родиною активно обговорює можливі варіанти лікування з лікарями, щоб знайти найкращий шлях для подолання цієї недуги. Це свідчить про його рішучість і бажання боротися з хворобою.

Після оголошення про діагноз, чинний президент США Дональд Трамп висловив свої побажання швидкого одужання Байдену, підкресливши важливість підтримки в складні часи. Це свідчить про те, що, незважаючи на політичні розбіжності, людяність і підтримка залишаються важливими цінностями.