Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що нинішніх дозволів для української армії на використання американської зброї для ударів по території РФ, які надав Білий дім — недостатньо.

Про це Майк Джонсон сказав у коментарі “Голосу Америки”.

Він підкреслив, що Вашингтон повинен перестати “займатися мікроменеджментом воєнних сил в Україні” й додав, що планує порушити це питання у розмові з Адміністрацією Байдена.

“Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це”, — сказав Джонсон.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.