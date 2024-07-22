Таку думку американський законодавець висловив в ефірі ABC News.
“Я дуже вірю в те, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він буде демонструвати силу. Ми підтримуємо мир через силу. За три з половиною роки правління адміністрації Байдена цього не було”, – сказав Джонсон.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, яким чином Трамп зможе закінчити війну за один день, спікер Палати заявив: “Він просто телефоном може пригрозити супротивникам по всьому світу”.
На думку Джонсона, реальна цінність 45-го президента США полягає у тому, що ці супротивники його “поважають та дослуховуються”.
21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
- Байден запропонував висунути Камалу Гарріс на пост президента США
- Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів
- Байден із фон дер Ляєн обговорив підтримку України