Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає, що кандидат у президенти Дональд Трамп зможе покласти край російсько-українській війні через силу.

Таку думку американський законодавець висловив в ефірі ABC News.

“Я дуже вірю в те, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він буде демонструвати силу. Ми підтримуємо мир через силу. За три з половиною роки правління адміністрації Байдена цього не було”, – сказав Джонсон.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, яким чином Трамп зможе закінчити війну за один день, спікер Палати заявив: “Він просто телефоном може пригрозити супротивникам по всьому світу”.

На думку Джонсона, реальна цінність 45-го президента США полягає у тому, що ці супротивники його “поважають та дослуховуються”.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.