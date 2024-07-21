Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який може "покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу".

Про це йдеться у його авторській колонці для Daily Mail.

“Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні – ред.) край – на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити”, – написав Джонсон.

На думку Джонсона, перший крок – це зміцнення руки Заходу і зміцнення України.

Він вважає, що кандидат у президенти США Дональд Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно – припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.

Джонсон підкреслив, що Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО, і абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання.

Британський політик підкреслив, що українці мають понад мільйон людей зі зброєю, вже добре звикли працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, “чому б українським військам не замінити частину з 70 000 американських військових, які все ще перебувають в Європі”.

За словами Джонсона, це дозволило б Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власної оборони, що є однією з його ключових цілей.

Він також висловив думку, що очільник Росії Путін зможе заявити, що “спеціальна військова операція” – тобто вторгнення – була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

“Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним – повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти такого результату – через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця. Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну”, – підсумовує Борис Джонсон.