Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що у випадку поразки України у війні з Росією, винуватими будуть країни Заходу, оскільки саме їх підтримка була недостатньою.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Якщо війна в Україні закінчиться катастрофою, то це станеться лише з однієї причини — через хиткий, хиткий дрейф Заходу. Кожен місяць, який ми чекаємо, – це місяць, у якому бомбардують і вбивають більше українських дітей. Кожен тиждень, коли нам не вдається зробити очевидне — і не дати українцям необхідну зброю, — це тиждень, коли Путін наближається до своєї огидної амбіції — замучити європейську країну до смерті. З кожним днем ​​тиск на українців зростає — і все ж розв’язка в наших руках”, — написав Джонсон.

Він нагадав, що, маючи в достатній кількості західне озброєння, Україна змогла б відвоювати частину окупованої російськими військами території, завдати Росії відчутних втрат та перехоплювати значну частину ракет, якими країна-агресор регулярно завдає ударів по території України.

“Зараз ми змушуємо їх “голодувати”, з незрозумілих мені причин. По всій Європі розкидано близько 100 систем Patriot, які нічого не роблять. Чому? Якщо так триватиме — постійні російські бомбардування, недостатнє постачання для українців — тоді існує реальний ризик, що Путін зможе влаштувати якийсь прорив цього літа і знову пригнати свою бронетехніку до Києва”, — зазначив політик.

Він згадав про події лютого 2022 року та наслідки того, якби Путіну вдалося досягнути успіху у своєму бліцкригу й завоював всю Україну, включаючи Київ.

“Це означало б кінець української демократії та створення васальної держави; і щоб забезпечити покору щойно підкореного населення, Путін дотримувався б огидної гри, яку він використовував у тих частинах України, які він уже захопив: примусова русифікація, систематичне вбивство всіх, хто чинить опір, і вивезення українських дітей до Росії для промивання мізків”, — додав Джонсон.

Раніше глава польського уряду Дональд Туск говорив про те, що Європа має достатньо ресурсів, щоб придбати зброю та боєприпаси для України.