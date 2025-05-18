Після завершення другого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон, кандидат від партії AUR, оголосив себе новим президентом, незважаючи на те, що за результатами екзитполів лідирує незалежний кандидат Нікушор Дан, отримавши 54,1% голосів проти 45,9% у Сіміона. Цю інформацію повідомив румунський телеканал Digi24.

У своєму відеозверненні та дописі на Facebook Сіміон заявив: “Я – новий президент Румунії з великою перевагою! Порахуйте кожен голос чесно”. Він закликав не підписувати підсумкові протоколи у разі виявлення порушень і висловив подяку виборцям, зокрема тим, хто голосував з-за кордону, подолавши значні відстані.

Згідно з офіційними даними, у другому турі взяли участь понад 11,6 мільйона громадян Румунії, з яких більше 1,6 мільйона проголосували за кордоном, що стало рекордом для країни.

Сіміон підкреслив, що його команда є “чіткими переможцями” цих виборів, заявивши про перемогу від імені румунського народу. Він також зазначив, що ця перемога не є особистою, а належить “приниженому, обдуреному і пограбованому румунському народу”.

Політик стверджує, що за його паралельним підрахунком голосів він випереджає свого суперника більш ніж на 400 тисяч голосів. У своєму зверненні він пообіцяв боротися за розвиток економіки, підтримку румунських працівників і захист інституту сім’ї: “Я буду боротися за тих, хто працює, платить податки і хоче залишитися в країні, щоб будувати майбутнє своїм дітям тут, у Румунії”.

Історія президентських виборів у Румунії є складною. Верховний конституційний суд скасував результати виборів у листопаді 2024 року, коли переможцем першого туру став проросійський кандидат Келін Джорджеску. Однак румунські спецслужби запідозрили Росію у втручанні у вибори, що призвело до заборони Джорджеску на участь у наступних виборах.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року, де до другого туру вийшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон (40,96% голосів) від “Альянсу за Союз румунів” та незалежний кандидат Нікушор Дан (20,99% голосів).

Другий тур президентських виборів, що відбувається 18 травня 2025 року, став ареною змагання між прозахідним очільником Бухареста Нікушором Даном та лідером ультраправої проросійської партії AUR Джордже Сіміоном.