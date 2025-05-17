Джордже Сіміон, ультраправий кандидат у президенти Румунії, вирішив закрити свій акаунт у TikTok у зв’язку з “днем тиші” перед другим туром виборів. Після цього його партія звинуватила суперника Нікушора Дана у порушенні цього дня.

Румунські медіа, такі як HotNews та Context.ro, повідомили, що станом на ранок 17 травня акаунт Сіміона у TikTok вже не функціонував. Як з’ясували журналісти, деактивацію провів сам кандидат, а не адміністрація соцмережі.

Саміон пояснив своє рішення бажанням вшанувати “день тиші” перед виборами, зазначивши: “Сьогодні День тиші. Закрив свої акаунти у Facebook та TikTok. За потреби спілкуватимуся з цього офіційного акаунту X!”

У той же день партія Сіміона “Альянс за об’єднання румунів” (AUR) звинуватила мера Бухареста Нікушора Дана у порушенні правил, оскільки його профілі у соцмережах залишалися активними. AUR закликала Центральне виборче бюро Румунії втрутитися для захисту виборчого процесу та вжити заходів щодо видалення контенту Дана, який, на їхню думку, порушує правила.

Нагадаємо, що 4 травня в Румунії відбувся повторний перший тур президентських виборів, де Джордже Сіміон отримав понад 40% голосів, а Нікушор Дан – понад 20%.

Верховний конституційний суд Румунії скасував результати виборів, що відбулися у листопаді 2024 року, коли переможцем став проросійський кандидат Келін Джорджеску. Однак через підозри у втручанні Росії у вибори, Джорджеску був позбавлений можливості балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року, а до другого туру пройшли Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікушор Дан.

Сіміон є досить суперечливою фігурою в румунській політиці. Йому заборонено в’їзд до Молдови через його заклики до об’єднання з Румунією, а також він не може відвідувати Україну з 2011 року після зустрічі з агентом російського ФСБ.

Сіміон виступає за зменшення військової допомоги Україні, хоча заперечує звинувачення у проросійських настроях. Він також критикує керівництво ЄС і підтримує рух “Make America Great Again” президента США Дональда Трампа.

Згідно з прогнозами Reuters, перемога Сіміона може призвести до ізоляції Румунії на міжнародній арені та зменшення передбачуваності країни як члена НАТО у питанні військової допомоги Україні, яку Румунія раніше стабільно надавала.