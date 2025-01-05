Про це прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні сказала в інтервʼю Corriere della Sera.

“Ви завжди казали, що «Італія є другом Сполучених Штатів, а не президента», але ви не зможете заперечувати, що прихід Трампа також змінить ситуацію щодо міжнародних балансів і альянсів у війні. Чи вистачить сил Італії залишитися на боці України?” — запитала Мелоні журналістка видання.

“Я прочитала останні заяви обраного президента США Трампа. Цитую дослівно: “Путін повинен думати, що настав час (миритися — ред. ), тому що він програв. Коли ти втрачаєш 700 тисяч людей, настав час”, “Я хочу домовитися, і єдиний шлях до цього — не кидати Україну”.

Ці слова повністю збігаються з тими, які я неодноразово повторювала від імені Італії. Ми завжди казали, що єдиний спосіб досягти миру – це змусити Росію зайти в глухий кут, тому що неможливо досягти миру без балансу сил на місці і якщо у Росії є вільне поле для вторгнення в Україну. Це те, що підтримує Італія, і те, що також говорять Сполучені Штати”, — відповіла Мелоні.