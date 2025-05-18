Джозефу Байдену, колишньому президенту США, нещодавно поставили діагноз – агресивна форма раку передміхурової залози. Цю інформацію оприлюднив його речник у неділю, повідомляє The New York Times.

Діагноз був встановлений після виявлення “невеликого вузла” на простаті Байдена, що вимагало проведення додаткових обстежень.

Хоча рак виявився агресивним, лікарі зазначили, що він чутливий до гормональної терапії, що дозволяє ефективно контролювати його розвиток. Це дає певну надію на успішне лікування, як зазначено в офіційній заяві.

Зараз Байден і його родина активно обговорюють можливі варіанти лікування з медичними фахівцями, щоб визначити найкращий підхід до боротьби з хворобою.