Про це пише видання Deadline.

“Я стою біля підніжжя і думаю: “О Боже, що я собі напридумав?” Це трапляється щоразу, коли я кажу “так”. Потім усвідомлюю: “Як я це зроблю?” Але це і є моє завдання — знайти шлях”, — зазначив Лоу в інтерв’ю виданню.

Роман “Чарівник Кремля” — це твір Джуліано да Емполі, який вийшов друком у квітні 2022 року у Франції. У ньому висвітлюються такі події, як прихід Путіна до влади, Друга чеченська війна, трагедія підводного човна «Курськ» і Помаранчева революція.

Видання Libération зазначило, що роман допомагає зрозуміти передумови війни в Україні, а оглядач The Guardian описав його як «тривожне відображення реальності».

17 травня 2024 року було оголошено про адаптацію роману для кіно.