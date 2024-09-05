Україна вперше за 8 років здобула золоту медаль у дзюдо на Паралімпійських іграх. Дзюдоїстка Наталія Ніколайчик стала переможницею фіналу Паралімпіади-2024, де в категорії до 48 кг класу J1 перемогла японку Шізуку Хайнгай.

Для 37-річної спортсменки це треті Паралімпійські ігри. На попередніх змаганнях у Лондоні-2012 та Токіо-2020 вона виборола бронзові медалі у вазі до 52 кг.

Шлях до фіналу був непростим: у чвертьфіналі Ніколайчик здолала грекиню Емануелу Масуру, а у півфіналі перемогла бразилійку Росіклейду Сілву де Андраде з рахунком 10:1. Це забезпечило їй місце у вирішальному поєдинку.

Вже на першій хвилині фінального бою Наталія виконала прийом “ваза-арі”, взявши лідерство. А на останніх секундах вона здобула перемогу завдяки іппону, завершивши зустріч з рахунком 11:0 і ставши чемпіонкою.