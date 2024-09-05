Для 37-річної спортсменки це треті Паралімпійські ігри. На попередніх змаганнях у Лондоні-2012 та Токіо-2020 вона виборола бронзові медалі у вазі до 52 кг.
Шлях до фіналу був непростим: у чвертьфіналі Ніколайчик здолала грекиню Емануелу Масуру, а у півфіналі перемогла бразилійку Росіклейду Сілву де Андраде з рахунком 10:1. Це забезпечило їй місце у вирішальному поєдинку.
Вже на першій хвилині фінального бою Наталія виконала прийом “ваза-арі”, взявши лідерство. А на останніх секундах вона здобула перемогу завдяки іппону, завершивши зустріч з рахунком 11:0 і ставши чемпіонкою.
- Паралімпіада-2024: Оксана Зубковська здобула перше “золото” в легкій атлетиці
- Паралімпіада-2024: українці за третій день виграли 11 медалей
- Паралімпіада-2024: велогонщик Єгор Дементьєв виборов срібло