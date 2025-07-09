ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за порушення прав людини та збиття MH17

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9 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також за збиття пасажирського літака рейсу MH17 у 2014 році. Це рішення стало важливим кроком у справі, що стосується прав людини в Україні.

Суд зазначив, що Росія порушила права, закріплені Європейською конвенцією з прав людини, зокрема, право на життя, заборону катувань, рабства, а також свободу мирних зібрань. Відзначено, що з травня 2014 року до січня 2022 року РФ здійснювала ефективний контроль над частиною Донбасу, що накладає на неї відповідальність за події, що відбувалися на цій території.

Обставини збиття MH17

Суд також окремо розглянув обставини трагедії, що сталася 17 липня 2014 року, коли літак Малайзійських авіаліній був збитий поблизу Чистякового на Донеччині, внаслідок чого загинули 298 осіб. ЄСПЛ підтвердив, що ця трагедія сталася в зоні, яка перебувала під контролем Росії. Однак суд не розглянув окрему скаргу щодо права на ефективний засіб юридичного захисту у цій справі, вважаючи це зайвим – таке рішення підтримали 16 суддів із 17.

Вимоги до Росії

Суд зобов’язав Росію вжити наступних заходів:

негайно звільнити або повернути всіх осіб, які незаконно утримуються на окупованих територіях України до 16 вересня 2022 року;

розпочати співпрацю для створення міжнародного механізму повернення депортованих українських дітей;

припинити політику придушення української мови та індоктринації в освіті, що є порушенням статті 2 Протоколу №1 до Конвенції.

У Міністерстві юстиції України підкреслили, що ця справа є найбільшою міждержавною справою в історії ЄСПЛ, об’єднуючи чотири заяви та охоплюючи період з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення Росії. У процесі брали участь 26 держав і одна міжнародна організація, що є рекордною підтримкою на рівні суду.

У червні 2024 року у Страсбурзі відбулися відкриті слухання, на яких Україна представила свою позицію щодо воєнних злочинів Росії, включаючи депортації, катування, вбивства, а також обмеження свободи слова, зібрань і релігії.

“Результат понад десяти років складної, інколи “на межі” та “це в останнє”, праці усієї команди. Ми були новаторами у формуванні міждержавного позову та доказової бази. Для кожного з нас ця справа виходить далеко за межі посадових обов’язків.” – Маргарита Сокоренко, Уповноважена у справах ЄСПЛ у Мін’юсті України

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