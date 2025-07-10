ЄСПЛ визнав Росію винною у порушеннях прав людини та збитті MH17

Як повідомляє медіа AP News

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у середу ухвалив важливе рішення, визнавши Росію відповідальною за серйозні порушення міжнародного права в Україні, зокрема за збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 у 2014 році. Це сталося в рамках чотирьох справ, об’єднаних в одне провадження, які були подані Україною та Нідерландами.

Позивачі звинуватили Росію у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях, руйнуванні цивільної інфраструктури та викраденні українських дітей під час тривалого конфлікту. Судді ЄСПЛ одноголосно підтвердили, що російські війська порушили міжнародне гуманітарне право в усіх чотирьох випадках, що стало першим офіційним визнанням масштабних порушень прав людини з боку Росії на українській території.

Збиття MH17

Однією з найважливіших справ стало збиття малайзійського авіалайнера MH17 над сходом України, де контроль здійснювали проросійські сепаратисти. Літак Boeing 777, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року ракетою «Бук» російського виробництва, запущеною з території, підконтрольної бойовикам. Внаслідок трагедії загинули всі 298 осіб на борту, серед яких 196 були громадянами Нідерландів.

Суд визнав, що відмова Росії визнати свою причетність до цієї трагедії та відсутність належного розслідування значно посилили страждання родичів загиблих. У 2022 році кримінальний суд у Нідерландах заочно визнав винними двох росіян і одного українського бойовика у масових убивствах, пов’язаних зі збиттям MH17.

Продовження справ проти Росії

Рішення ЄСПЛ не стане останнім у цій справі. Незважаючи на виключення Росії з Ради Європи у 2022 році через повномасштабне вторгнення в Україну, суд продовжує розглядати справи, що стосуються періоду до цього виключення. Наразі проти Кремля триває ще безліч справ, включаючи майже 10 000 позовів, поданих окремими особами.

Суд відкладе рішення щодо фінансових компенсацій на пізніше. Однак через виключення Росії з Ради Європи виникають серйозні сумніви щодо можливості здійснення цих виплат. Раніше Росія проігнорувала рішення суду про виплату мільйонних компенсацій Грузії за порушення, що сталися після війни 2008 року.

Міжнародні зусилля щодо покарання винних

У 2023 році понад 40 країн та Рада Європи створили Реєстр збитків для України (RD4U) в Гаазі, щоб документувати руйнування, завдані Росією, з метою стягнення репарацій. Крім того, минулого місяця президент України Володимир Зеленський офіційно схвалив створення нового міжнародного суду для переслідування російських посадовців за злочин агресії. Цей спеціальний трибунал буде створено за угодою між Україною та Радою Європи, оскільки існуючі міжнародні суди, такі як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, не мають юрисдикції для притягнення росіян до відповідальності за злочин агресії.

Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт низки російських посадовців за воєнні злочини, включаючи президента Володимира Путіна, якого звинувачують у особистій відповідальності за викрадення українських дітей.