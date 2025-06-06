Курбан-байрам у Києві: святкування кримськотатарської культури під час війни

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Курбан-байрам, одне з найважливіших свят для мусульман, святкується кримськими татарами в Києві з особливим розмахом. Святкові заходи розпочалися о 08:00 з колективної молитви – намазу, що зібрав численних вірян. Після молитви гостей пригощали традиційними кримськотатарськими стравами, такими як пахлава, печиво кураб’є та плов, які стали символом гостинності.

На святі також можна було побачити демонстрацію кримськотатарської боротьби куреш, а поруч працював ярмарок, де відвідувачі могли скуштувати національні смаколики, придбати вишиті рушники, гончарні вироби та прикраси. Серед майстрів, які представляли свої роботи, був відомий кримськотатарський кераміст Рустем Скибін.

Для дітей організатори підготували подарунки, а також театральну виставу, що додала святу особливої атмосфери та радості.

“Мої враження дуже позитивні. Тут насправді є такий вайб Криму. Дуже багато що з кримської тематики, ярмарку. І раніше в Криму більш-менш відмічали у такому самому форматі… Дуже-дуже класно. І дуже вдячний організаторам за те, що дозволили відчути цей вайб.” – відвідувач заходу

Експолітв’язень та надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Наріман Джелял зазначив, що Курбан-байрам завжди святкувався масштабно. Однак через війну багато свят стали більш локальними, щоб уникнути скупчення людей і не наражати їх на небезпеку.

Незважаючи на нічні російські обстріли українських міст, організатори вирішили подарувати українським мусульманам частинку святковості, якої часто не вистачає у такі дні.