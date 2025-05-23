Затримання афганців за незаконний перетин кордону в Рівненській області

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України

У Рівненській області затримали вісьмох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Білоруссю. Цю інформацію підтвердила Державна прикордонна служба України.

Затримання відбулося внаслідок оперативної інформації, отриманої від співробітників Головного оперативно-розшукового відділу прикордонного загону імені Січових Стрільців. Іноземців було зупинено після їхнього незаконного переходу державного кордону.

Під час спроби затримання один з порушників намагався втекти, але прикордонники швидко його наздогнали і затримали.

Станом на вечір 23 травня з затриманими проводяться необхідні перевірки для з’ясування всіх обставин спроби незаконного перетину кордону, а також для виявлення можливих осіб, які могли їм у цьому допомогти.

Державна прикордонна служба України продовжує контролювати ситуацію на кордоні, щоб запобігти подібним правопорушенням у майбутньому.