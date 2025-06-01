Вісім пожеж у Запоріжжі через атаки російських військових 31 травня

Як повідомляють у ГУ ДСНС України у Запорізькій області

31 травня на території Запоріжжя сталося вісім пожеж, викликаних атаками російських військових. Згідно з інформацією Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, на щастя, жертв та постраждалих не зафіксовано.

Рятувальники успішно ліквідували загоряння в кількох населених пунктах, зокрема:

У Преображенці вогонь охопив літню кухню та житловий будинок загальною площею 78 кв.м;

В Оріхові загорілися два торговельні павільйони на площі 60 кв.м;

У Верхній Терсі сталася пожежа в житловому будинку площею 150 кв.м;

У Васинівці вогонь спалахнув у виробничій будівлі ферми на площі 700 кв.м.

Крім того, раніше повідомлялося, що 31 травня російські військові здійснили 501 обстріл по території 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок цих атак чотири особи отримали поранення.