Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький у Facebook

24 травня в рамках другого етапу великого обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 з російського полону повернулися ще вісім військовослужбовців з Волині. Про це повідомив Іван Рудницький, начальник Волинської обласної військової адміністрації.

Серед тих, хто повертається додому, є:

Федір Степанович Голяр з Луцька;

Сергій Гуль з села Льотниче Володимирського району;

Михайло Давидюк з села Ковбань Луцького району;

Іван Дядюсь з села Дідичі Луцького району;

Володимир Корнейчук з Нововолинська;

Юрій Лавренюк з села Горішнє Луцького району;

Олександр Янчук з Луцька;

Євген Аносов з Нововолинська.

Третій етап обміну у форматі 1000 на 1000 запланований на неділю, 25 травня.

Деталі обміну у форматі “1000 на 1000”

Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 був узгоджений під час переговорів між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що наразі триває розробка покрокового плану реалізації цього обміну.

Перший етап обміну відбувся 23 травня. У процесі беруть участь ключові державні органи, такі як Міністерство оборони, Головне управління розвідки, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, МВС та Офіс омбудсмена України.

Хоча точна дата наступних обмінів поки що не відома, представники України на переговорах висловлювали сподівання, що обмін може відбутися найближчим часом. Керівник ГУР Кирило Буданов 17 травня заявив, що наступний обмін може відбутися вже наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу 19 травня підтвердив, що формат обміну “1000 на 1000” стосується виключно військовополонених.