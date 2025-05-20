Війна в Україні має руйнівний вплив не лише на життя людей, але й на навколишнє середовище. Внаслідок російського вторгнення в країну викиди парникових газів перевищили 230 мільйонів тонн CO₂-еквіваленту. Це еквівалентно річним викидам чотирьох європейських країн: Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини, як зазначила Василина Бельо, керівниця відділу клімату громадської організації “Екодія”.

Згідно з даними Державної екологічної інспекції, з 2022 по 2025 рік загальні екологічні збитки в Одеській області перевищили 39 мільярдів гривень. Війна призводить до забруднення повітря, ґрунтів і вод, що викликане вибухами, розливами нафтопродуктів та горінням будівель.

Андрій Церна, в.о. начальника відділу держекоконтролю атмосферного повітря Одещини, пояснив, що різні види пожеж, наприклад, нафтобази та складські приміщення, мають різний вплив на викиди забруднюючих речовин.

Військові дії в Одеській області не лише забирають людські життя, але й завдають серйозної шкоди екології. Основні проблеми полягають у забрудненні повітря та ґрунтів через пожежі та розливи небезпечних речовин.

Оцінка екологічних збитків проводиться за трьома методиками, які враховують горіння нафтопродуктів, рослинності та будівель. Кожна з цих методик має свої коефіцієнти для визначення шкоди довкіллю.

Одним із найбільших випадків забруднення стала пожежа на підприємстві “Дельта-Вілмар” у Південному в квітні 2024 року, коли внаслідок обстрілу загорілася олія, що призвело до комплексного забруднення.

Андрій Церна зазначив, що сума збитків від атаки на це підприємство перевищила 308 мільйонів гривень, зокрема, засмічення землі становило майже 37 мільйонів, а забруднення ґрунтів – понад 20 мільйонів гривень.

Цей випадок ілюструє, як одна атака може завдати шкоди в кількох аспектах: повітря, ґрунт та тверді відходи.

Моніторинг забруднень в Одесі здійснюють кілька організацій, зокрема Укргідрометцентр, Одеський обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ та Департамент екології Одеської міськради, які використовують стаціонарні та мобільні лабораторії.

Територіальні підрозділи фіксують випадки забруднень і передають інформацію до центрального штабу Держекоінспекції України, який формує реєстр збитків від агресії Росії. Ці дані надходять до Міністерства екології та міжнародних організацій.

За оцінками “Екодії”, загальні викиди парникових газів від війни за три роки повномасштабного вторгнення досягли 230 мільйонів тонн CO₂-еквіваленту, що відповідає річним викидам Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини разом.

Одещина також враховується в загальному підрахунку через пожежі, руйнування інфраструктури, переміщення населення та непрямі наслідки війни.

Основними джерелами забруднення повітря є військові дії, майбутня реконструкція зруйнованого, ландшафтні пожежі та руйнування енергетичної інфраструктури.

Василина Бельо зазначила, що рослини є природними поглиначами парникових газів, але в зоні бойових дій через пожежі та спекотне літо рослинність швидко знищується.

Гасіння пожеж часто ускладнене через бойові дії, що призводить до загибелі екосистем і зменшення здатності природи компенсувати викиди.

Ще одним фактором забруднення є переміщення людей. Одещина стала прихистком для внутрішньо переміщених осіб, що також має екологічні наслідки.

Василина Бельо підкреслила важливість не лише зменшення викидів, пов’язаних з війною, але й адаптації до кліматичних змін, які вже відбуваються. Стратегії адаптації мають розроблятися на регіональному рівні та стати основою для прийняття конкретних рішень.

Вона також зазначила, що гуманітарні наслідки, такі як розміщення ВПО, впливають на довкілля. Хоча Одещина ще не має такої стратегії, місцева влада повинна ініціювати ці процеси у співпраці з державними та міжнародними структурами.