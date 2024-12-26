Російські науковці висловили незадоволення ходом ліквідації наслідків масштабного розливу нафти, що трапився після аварії двох нафтових танкерів у Керченській протоці. Інцидент стався 15 грудня, коли під час сильного шторму судна "Волгонафта-212" та "Волгонафта-239" зазнали аварії: одне затонуло, а інше сіло на мілину.

Про це повідомляє The Guardian.

На борту танкерів перебувало 9,200 тонн мазуту, з яких, за оцінками російської влади, в море могло потрапити близько 40%. Президент РФ Володимир Путін назвав подію “екологічною катастрофою”.

Для очищення берегів були мобілізовані тисячі волонтерів, проте вчені зазначають, що їхня робота є неефективною через брак технічного забезпечення.

“Там немає бульдозерів, вантажівок. Практично відсутня важка техніка”, — заявив на пресконференції Віктор Данилов-Данилян, керівник Інституту водних проблем Російської академії наук і колишній міністр екології РФ.

За словами Данилова-Даниляна, волонтерам видали лише “лопати та непотрібні пластикові пакети, які рвуться”.

“Поки ці пакети чекають на вивезення, настають шторми, і їх знову змиває у море. Це немислимо!”, – додав він.

За оцінками російського міністра природних ресурсів, забруднення охопило до 200 тисяч тонн піску. Водночас губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що вже зібрано близько 30 тисяч тонн забрудненого піску.

Професор Сергій Остах із Російської академії природничих наук попередив, що нафтове забруднення може дістатися узбережжя Криму, закликавши до термінових заходів.

“Не варто сподіватися, що все залишиться чистим”, – заявив він.

Також повідомляється, що розлив нафти міг спричинити загибель 21 дельфіна. Остаточну причину їхньої смерті мають визначити додаткові дослідження, зазначили у центрі порятунку дельфінів Delfa.