Про це розповіла міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в інтерв’ю Forbes.

За словами міністра, війна знищила 3 мільйони гектарів українських лісів, а майже третина території країни тепер забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними залишками війни.

“Наразі Міндовкілля оцінює екологічні втрати війни приблизно в 70 мільярдів доларів, і це, ймовірно, верхівка айсберга”, – зазначила Гринчук.

Міністр також повідомила, що Росія вчинила понад 6500 злочинів проти довкілля України. Серед найбільших проблем – колосальні викиди вуглецю, які вже перевищили 180 мільйонів тонн CO₂ еквівалента. Крім того, через переміщення понад 6 мільйонів українців за кордон обсяги додаткових викидів склали 3,3 мільйона тонн CO₂.

“Включаючи втрату природних ресурсів, ця цифра може бути набагато, набагато більшою”, – наголосила міністр.

Україна має намір притягнути Росію до відповідальності за екологічні злочини. Гринчук охарактеризувала дії країни-агресора як антиекологічні та спрямовані на бездумне руйнування природи.

Загальна шкода довкіллю, нанесена війною, є однією з найбільших у сучасній історії. Україна планує використовувати міжнародні механізми, щоб домогтися справедливості та компенсацій за завдані збитки.