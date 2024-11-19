Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

“За 1000 днів війни екологічні збитки, завдані військовими діями, оцінюються приблизно в 71 млрд доларів. За час повномасштабного вторгнення рф скоїла проти довкілля понад 6500 злочинів”, – сказано в повідомленні.

За словами Гринчук, загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн.

Також через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн ​​тонн, а всього було знищено 3 млн га українських лісів. Крім того, 139 000 кв. км українських земель забруднені вибухонебезпечними предметами.