Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер скликає засідання Ради національної безпеки на 9 квітня у зв'язку з затриманням колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Der Standard.

“Є звинувачення у шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT. Ці звинувачення є серйозними. З одного боку, ці звинувачення тепер повинні бути розглянуті судовою владою. З іншого боку, необхідно оцінити і прояснити ситуацію з безпекою в країні”, – сказав канцлер.

Канцлер додав, що необхідно запобігти тому, щоб російські шпигунські мережі загрожували Австрії шляхом проникнення або використання політичних партій або мереж.

Егісто Отт, колишній агент BVT, затриманий за підозрою у передачі інформації російським шпигунам. Справа розслідується з 2017 року, і наразі він перебуває під вартою. Також був заарештований його колишній зять, який, за підозрою, сприяв цьому злочину.

Це затримання відбулося після оголошення Австрією двох російських дипломатів персонами нон ґрата через їхні дії, що несумісні з дипломатичним статусом.