Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ завершили досудове розслідування у справі колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь". Посадовця обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2023 році колишній посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого приватного маєтку. Роботи тривали понад рік.

При цьому військові отримували доплати за виконання нібито бойових завдань на передовій.

“Посадовець наразі звільнений із ЗСУ та обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.