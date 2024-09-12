Про це повідомили на сторінці організації “Громадська варта”.
“Важка й непоправна втрата! Сьогодні, 12 вересня 2024 року, у шпиталі після важкого поранення на фронті й тривалого лікування відійшов у Вічність Ярослав Антоняк”, — йдеться у повідомленні.
Ярослав Антоняк народився 29 листопада 1981 року у Львові. Він закінчив юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка та КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, здобувши магістерський ступінь у галузі права та міжнародної економіки.
У “Громадській варті” зазначили, як ініціатор та автор національно-патріотичних видавничих і відеопроєктів, Ярослав Антоняк зробив значний внесок у культурну і патріотичну сферу.
Він працював на Львівській регіональній митниці, був приватним підприємцем і з 2014 по 2019 рік — радником голови СБУ.
З початком повномасштабного вторгнення московських загарбників в Україну він добровільно вступив до 103 бригади Територіальної оборони ЗСУ, де служив як лейтенант.
Ярослав був активним учасником таборування СУМ, Революції Гідності, лауреатом відзнаки “Гвардія революції” (Залізний хрест Майдану) і з перших днів війни активно волонтерував. Він заснував та активно підтримував ГО “Громадська варта”, “Допоможи фронту” та інші волонтерські ініціативи.
4 травня 2024 року під час виконання бойового завдання він був важко поранений. Лікарі понад 4 місяці боролися за його життя, але травми виявилися надто складними.
“Висловлюємо глибоке співчуття дружині Світлані, синові Костянтину, рідним і близьким та побратимам. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях”, — написали в організації.