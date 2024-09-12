Сьогодні, 12 вересня, помер Ярослав Антоняк, державний і громадський діяч, волонтер і військовослужбовець, який отримав тяжкі поранення на фронті і проходив тривале лікування в шпиталі.

Про це повідомили на сторінці організації “Громадська варта”.

“Важка й непоправна втрата! Сьогодні, 12 вересня 2024 року, у шпиталі після важкого поранення на фронті й тривалого лікування відійшов у Вічність Ярослав Антоняк”, — йдеться у повідомленні.

Ярослав Антоняк народився 29 листопада 1981 року у Львові. Він закінчив юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка та КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, здобувши магістерський ступінь у галузі права та міжнародної економіки.

У “Громадській варті” зазначили, як ініціатор та автор національно-патріотичних видавничих і відеопроєктів, Ярослав Антоняк зробив значний внесок у культурну і патріотичну сферу.

Він працював на Львівській регіональній митниці, був приватним підприємцем і з 2014 по 2019 рік — радником голови СБУ.

З початком повномасштабного вторгнення московських загарбників в Україну він добровільно вступив до 103 бригади Територіальної оборони ЗСУ, де служив як лейтенант.

Ярослав був активним учасником таборування СУМ, Революції Гідності, лауреатом відзнаки “Гвардія революції” (Залізний хрест Майдану) і з перших днів війни активно волонтерував. Він заснував та активно підтримував ГО “Громадська варта”, “Допоможи фронту” та інші волонтерські ініціативи.

4 травня 2024 року під час виконання бойового завдання він був важко поранений. Лікарі понад 4 місяці боролися за його життя, але травми виявилися надто складними.