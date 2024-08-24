Громадська активістка, колишня депутатка та військова Тетяна Чорновол поздоровила українців з Днем незалежності й побажала, яки в нашій країні було якомога менше громадян, які приймають “дурнуваті рішення”.

Про це йдеться у відеозверненні, яке розміщене на сторінці екснардепки у Facebook.

“З Днем Незалежності! Вітаю в першу чергу причетних до незалежності. Вітаю тих, хто боровся за незалежність. Вітаю тих, хто встановлював цю незалежність. Вітаю тих, хто захищав і захищає цю незалежність. Вітаю, так би мовити, активно причетних до цього свята в першу чергу”, — з таких слів почала Чорновол своє привітання.

Далі активістка побажала Україні скорішої перемоги над ворогом і висловила надію, що наступний День незалежності святкуватимемо у вільній від ворога країні.

“Для цього активно причетним я хочу побажати подвоїти свої сили. Я хочу їм побажати військового фарту, звитяги та мегаактивної причетності до незалежності, до її захисту”, — додала вона.

Також екснардепка побажала, аби якомога менше байдужих до країни впливали на процеси всередині держави.

“Я хочу побажати, щоб менше “тупенькі” впливали на процеси в цій державі, бо кількість дурнуватих рішень в моїй країні, на жаль, просто зашкалює”, — сказала Чорновол.

Наприкінці вона побажала всім гарного настрою та оптимізму.

“З оптимізмом воювати ефективно і перемагати набагато легше”, — наголосила екснардепка.