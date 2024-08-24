Про це йдеться у відеозверненні, яке розміщене на сторінці екснардепки у Facebook.
“З Днем Незалежності! Вітаю в першу чергу причетних до незалежності. Вітаю тих, хто боровся за незалежність. Вітаю тих, хто встановлював цю незалежність. Вітаю тих, хто захищав і захищає цю незалежність. Вітаю, так би мовити, активно причетних до цього свята в першу чергу”, — з таких слів почала Чорновол своє привітання.
Далі активістка побажала Україні скорішої перемоги над ворогом і висловила надію, що наступний День незалежності святкуватимемо у вільній від ворога країні.
“Для цього активно причетним я хочу побажати подвоїти свої сили. Я хочу їм побажати військового фарту, звитяги та мегаактивної причетності до незалежності, до її захисту”, — додала вона.
Також екснардепка побажала, аби якомога менше байдужих до країни впливали на процеси всередині держави.
“Я хочу побажати, щоб менше “тупенькі” впливали на процеси в цій державі, бо кількість дурнуватих рішень в моїй країні, на жаль, просто зашкалює”, — сказала Чорновол.
Наприкінці вона побажала всім гарного настрою та оптимізму.
“З оптимізмом воювати ефективно і перемагати набагато легше”, — наголосила екснардепка.
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