Колишній державний секретар США Майк Помпео розповів, яким може бути "мирний план" Дональда Трампа в разі його перемоги на президентських виборах. Він передбачає збільшення військової допомоги Україні та її членство в ЄС і НАТО.

Свої міркування Помпео виклав у колонці для The Wall Street Journal.

На думку держсекретаря США за Трампа, немає “жодних доказів” того, що республіканець у разі обрання президентом схилятиме Україну до капітуляції. Натомість через “слабкість адміністрації Байдена” Україна опинилась “зі зруйнованими містами, сотнями тисяч убитих, мільйонами біженців і без засобів для перемоги”.

Помпео вважає, що “план успіху” для України від майбутньої адміністрації Трампа може містити такі пункти:

Розкрити енергетичний потенціал Америки, відновити зв’язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і працювати разом проти Ірану.

Запровадити реальні санкції проти Росії, зокрема скасування виключень для російських банків, якщо їхні операції пов’язані з видобутком енергоносіїв – найважливішим джерелом доходів для військової машини Кремля.

Нарощувати американську оборонну промисловість і зобов’язати союзників у НАТО витрачати не менше 3% ВВП на оборону.

Створити програму “ленд-лізу” для України на 500 мільярдів доларів, яка передбачає взяття військової допомоги в борг, а не безоплатно.

Зняти всі обмеження на типи озброєнь, які Україна може отримати і використовувати.

“Ці кроки дозволять пану Трампу встановити умови угоди. Війна припиняється негайно. Україна розбудовує значні оборонні сили, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій”, – перелічує Помпео.

Також у межах цього “мирного плану” відбувається демілітаризація Криму (автор не уточнює, чи знімає Росія його окупацію), Україна відновлюється за рахунок заморожених активів Росії та якнайшвидше вступає до НАТО і ЄС, а Альянс створює фонд для озброєння Києва на 100 мільярдів доларів, де частка США становить 20%.

“Якщо Росія виконає ці умови, Захід поступово скасує санкції. Вони будуть повністю зняті, як тільки Україна стане членом НАТО і ЄС. Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання та відновлять свободу і безпеку на континенті”, – підсумовує колишній держсекретар.

Сам Трамп раніше заявляв, що хоче завершити війну в Україні “за 24 години” і до того, як вступить на посаду президента США, але ніколи не говорив деталей свого “мирного плану”.

Минулого тижня, нагадаємо, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським він знову повторив, що хоче “принести мир у світ”, посадивши Україну і Росію за стіл перемовин.