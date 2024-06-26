Служба безпеки України викрила колишнього генерального директора харківського державного підприємства з концерну «Укроборонпрому» на розкраданні державних коштів унаслідок неякісного ремонту військової техніки.

Про це повідомило Управління Служби безпеки України в Харківській області.

За даними слідства, улітку 2022 року ексдиректор заводу організував схему заволодіння коштами, які виділили підприємству для виконання державного оборонного замовлення.

За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування військових транспортних засобів.

До схеми фігурант залучив ще двох людей, зокрема начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника компанії, яка постачала запасні частини.

Так, вони домовилися, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки закуповуватимуть уже відремонтовані. Такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам, а також порушували умови договору.

Директор заводу та начальник управління з постачання зі свого боку підписували документи про приймання цих деталей та забезпечували проходження контролю якості. Далі ці деталі потрапляли до збиральних цехів.

Судова експертиза підтвердила їхню неналежну якість.

Слідчі повідомили ексдиректору державного підприємства та його спільникам про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі усім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору — тримання під вартою, а решті — цілодобовий домашній арешт.