В інтервʼю Грузинській службі Голосу Америки Панетта наголошує, що у разі якщо спікер Палати представників Конгресу США не винесе на голосування законопроєкт про фінансування для України – це стане тінню для політичного іміджу Республіканської партії.

Врешті-решт спікер повинен розуміти, що якщо він не зможе забезпечити це голосування, він і Республіканська партія будуть вважатися такими, що підтримують Путіна.

“Врешті-решт спікер повинен розуміти, що якщо він не зможе забезпечити це голосування, він і Республіканська партія будуть вважатися такими, що підтримують Путіна. Я не думаю, що вони цього хочуть”, – говорить Панетта.

Ексдиректор ЦРУ підкреслює, що подібний розвиток подій негативно б позначився на партії республіканців на наступних парламентських виборах: “Якщо вони збираються зберегти контроль над Палатою представників, було б погано політично, якби вважали, що вони підтримують Путіна, а не Україну у цій війні. Тому я впевнений, що зрештою це питання буде вирішено шляхом голосування в Палаті представників”.

“Доброю новиною є те, що є сильні члени Конгресу з обох партій, які підтримують пакет допомоги”, – додає він.

За словами Панетти, Україна має вирішальне значення для національної безпеки Сполучених Штатів, оскільки у війні з Росією українці захищають демократію. Ексдиректор ЦРУ зауважує, що за часів його роботи в американській розвідці, йому повідомляли про задуми президента Росії Володимира Путіна підірвати демократію у Сполучених Штатах та в інших країнах.

“Це його основна мета. І очевидно, щоб захистити нашу національну безпеку, ми маємо переконатись, що Путін не досягне успіху. Тому дуже важливо, щоб ми надали всю необхідну військову допомогу, щоб дозволити українцям продовжувати боротьбу з Путіним”, – додає Панетта.

Більшість західних експертів вважає, що саме нестача артилерійських боєприпасів — головна причина відходу українських військових з Авдіївки. Військовий експерт та ексрадник Маргарет Тетчер Філіп Карбер у розмові з Голосом Америки зазначив, що ситуація на фронті в Україні зараз виглядає похмуріше, ніж будь-коли за 10 років війни. За інформацією джерел ABC, “кінець березня” може стати особливо критичним часом для українських військ, якщо Конгрес не ухвалить новий законопроєкт про допомогу.

“Доброю новиною є те, що є сильні члени Конгресу з обох партій, які підтримують пакет допомоги”, – додав Леон Панетта

Якщо підтримка від Сполучених Штатів не надійде в Україну протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни досягнуть більших територіальних здобутків й матимуть більше успіхів на лінії фронту як на сході, так і на півдні України. Про це заявив Джон Кірбі, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки під час брифінгу 27 лютого. Він назвав ситуацію на полі бою в Україні “складною” і закликав Конгрес негайно ухвалити допомогу Києву.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, відповідаючи на питання Голосу Америки зазначив, що Палата представників розглядає усі доступні можливості і повернеться до питання ухвалення допомоги Україні, “коли уряд отримає фінансування”.