Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора одного з департаментів Міністерства оборони України, який списав штрафи львівському бізнесмену на суму майже 94 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2023 році підконтрольні цьому підприємцю компанії уклали з Міноборони контракти на постачання військового одягу загальною сумою понад 1,5 мільярда гривень.

Проте компанії не мали власних виробничих потужностей або укладених угод із постачальниками для виконання замовлень вчасно.

“Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів”, – зазначають у ДБР.

Таким чином, розмір штрафних санкцій для компаній бізнесмена був необґрунтовано зменшений із майже 98 мільйонів гривень до 4,5 мільйона.

Ексдиректору департаменту МО інкримінують зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), що передбачає до шести років позбавлення волі.

Слідство має намір клопотати перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.