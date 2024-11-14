Колишній міністр закордонних справ України вважає, що Путін не піде на поступки, доки не втратить Крим, який має особливе значення для Росії.

Про це заявив колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю РБК-Україна.

Він висловив переконання, що вести переговори з Кремлем зараз неможливо, оскільки російська влада не демонструє готовності до компромісу. На думку дипломата, будь-які поступки з боку Москви можуть розпочатися лише після втрати Криму, який відіграє важливу роль у російській ідеології. Він зазначає, що перемовини з росіянами є складними і малоймовірними.

“Якби напроти сиділи марсіани, я би з ними швидше домовився, ніж з росіянами. Тому що це абсолютно дивовижний народ”, – зазначив дипломат.

Огризко переконаний, що досягти переговорів можна буде тільки тоді, коли Україна поверне Крим. Багато західних військових, які мають стратегічне бачення, вже радять Україні починати саме з повернення Криму, адже його втрата для Росії та Путіна матиме глибоке символічне значення.

Дипломат підкреслює, що для Кремля Крим є чимось «сакральним», оскільки звідти російська влада черпає ідеї про своє історичне коріння та спадкоємність.

Також Огризко зауважив, що для Путіна втрата Криму означатиме втрату іміджу «переможця» та послаблення його позиції як лідера, який завжди повинен перемагати.