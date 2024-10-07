Прокуратура оголосила підозру ексголові Конституційного Суду, прикордоннику та заступнику начальника райвідділу поліції на Закарпатті за незаконне переправлення громадян через кордон України.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі, що в Закарпатській області, та підшукував охочих скористатись їхніми послугами.

Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі. Він особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автівки без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу. Натомість документи перевіряли лише у водія, і тільки його вносили до бази даних осіб, які перетнули державний кордон України.

Уже за межами пункту пропуску водій виходив з автомобіля, передавав керування особі, яку він щойно незаконно вивіз з України, після чого повертався назад в Україну пішки, де отримував винагороду від правоохоронця. Автомобіль при цьому з незаконно переправленими громадянами їхав далі й вже офіційно в’їжджав до сусідньої держави.

За даними ДБР, за цією схемою у березні 2022 року покинув Україну й колишній голова КСУ, щоб сховатися від кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів у сфері правосуддя. При цьому він сприяв незаконному перетину кордону ще двом громадянам, які їхали з ним в автомобілі.

Колишньому голові КСУ повідомили про підозру у незаконному переправленні громадян через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України), а правоохоронцю та прикордоннику за частиною третьою цієї ж статті.