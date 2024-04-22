Велика Британія вислала агреман на призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Залужного на посаду посла України в Лондоні.

Ця інформація була оголошена політиком Юрієм Луценком у інтерв’ю на “5 каналі”.

Він зауважив, що рішення про звільнення Залужного мало політичний характер, адже пояснення причин його звільнення досі не було. Крім того, Луценко зазначив, що колишній головнокомандувач говорив незручну правду, а також його любили більше, ніж Зеленського.

“Ще до завершення ВЛК оголошують, що Залужний непридатний, я відповідаю за свої слова. А після цього без узгодження його відправляють послом у Лондон. Зараз цей процес завершено. Лондон надіслав агреман – тобто погодження на призначення послом пана Залужного. Так що найближчим часом ми нарешті, майже за рік, а може й більше, отримає в Лондоні посла України. 5-6 днів тому погодили агреман”, – заявив Луценко.

Зараз, згідно з Луценком, процес призначення Залужного на посаду посла в Лондоні завершено, і очікується, що він буде офіційно призначений указом президента України.

Залужний вже готується до дипломатичної роботи, проходить всі необхідні перевірки в МЗС та формує команду для майбутньої роботи в посольстві.