23 травня 2022 року Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.
Після своєї відставки Залужний зник з публічного простору. Однак днями стало відомо, що з 10 липня колишній головнокомандувач ЗСУ розпочне роботу на посаді посла України у Великій Британії.
До Великої Британії він вирушив 3 липня.
Нагадаємо, що Валерій Залужний, якого на посаді головнокомандувача ЗСУ замінив Олександр Сирський, був призначений послом України у Великій Британії.
До речі, Залужний став третім генералом, призначеним послом. Раніше цю посаду обіймали колишній міністр оборони генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.
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