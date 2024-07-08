Сьогодні, 8 липня, колишній головнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний відзначає день народження.

23 травня 2022 року Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

Після своєї відставки Залужний зник з публічного простору. Однак днями стало відомо, що з 10 липня колишній головнокомандувач ЗСУ розпочне роботу на посаді посла України у Великій Британії.

До Великої Британії він вирушив 3 липня.

Нагадаємо, що Валерій Залужний, якого на посаді головнокомандувача ЗСУ замінив Олександр Сирський, був призначений послом України у Великій Британії.

До речі, Залужний став третім генералом, призначеним послом. Раніше цю посаду обіймали колишній міністр оборони генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.