Про це повідомляє “Суспільне”.
Крупі зменшили заставу з 500 мільйонів гривень до 300 мільйонів гривень.
У разі внесення застави на Тетяну Крупу мають покласти обовʼязки:
- прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду;
- утриматися від спілкування з працівниками медико-соціальної експертної комісії та людьми, які зверталися до МСЕК з питань, що стосуються цього провадження;
- повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорт та інші документи для виїзду за кордон.
Тетяна Крупа брала участь у засіданні через відеозвʼязок.
Прокурор Вадим Сидоренко повідомив, що у рамках справи було проведено 22 обшуки, під час яких вилучено майно Тетяни Крупи, а також кошти, які наразі арештовані. Крім того, арешт накладено на понад 150 об’єктів нерухомості, зареєстрованих, зокрема, на юридичних осіб (компанії). Він зазначив, що виявлені кошти — не всі активи, які були виявлені слідством.
Під час судового засідання стало відомо, що Крупа носить звання “Заслужений лікар України”.
Адвокатка Тетяни Крупи заявила, що всі кошти арештовані, і родина не в змозі внести заставу або позичити гроші. Вона також наполягала, що для Крупи не слід обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через її стан здоровʼя, пропонуючи замість цього відпустити на поруки.
Крупа попросила у суддів обрати їй запобіжний захід, не пов’язаний з перебуванням під вартою, а під внесення “з адекватною сумою”. Після цього обвинувачувана, яка брала участь по відеозвʼязку, розплакалася.
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