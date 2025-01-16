Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
“Рішенням лікарської комісії чоловіка було знято з військового обліку через нібито наявність невиліковної хвороби”, – зазначається в офіційному повідомленні.
У зв’язку з цим фактом відкрито ще одне кримінальне провадження. Наразі слідчі столичної поліції здійснюють обшуки у службових приміщеннях підприємства в межах розслідування.
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