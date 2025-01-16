Національна поліція України з'ясувала, що колишній керівник Київського метрополітену, якого підозрюють у службовій недбалості, виїхав з країни, використавши фальшивий висновок військово-лікарської комісії.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

“Рішенням лікарської комісії чоловіка було знято з військового обліку через нібито наявність невиліковної хвороби”, – зазначається в офіційному повідомленні.

У зв’язку з цим фактом відкрито ще одне кримінальне провадження. Наразі слідчі столичної поліції здійснюють обшуки у службових приміщеннях підприємства в межах розслідування.