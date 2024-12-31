Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також Кравченко керував Бучанською окружною прокуратурою, а раніше працював у військовій прокуратурі.
Окрім того, рішенням Кабміну було звільнено Черкаського Ігоря Борисовича з посади Голови Державної служби фінансового моніторингу України.
Призначення Проніна
Тепер керувати Держслужбою фінансового моніторингу буде Пронін Філіп Євгенович. Раніше він очолював Полтавську ОВА з жовтня 2023 року.
Пронін має вищу освіту в галузі економіки та права. Він представляв Україну на Мінських переговорах щодо війни, розв’язаної Росією в Україні.
У 2017 році він очолив Управління з виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020 року був призначений заступником Голови Агентства.
У 2021 році він став членом Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
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