Сьогодні, 31 грудня, Кабінет міністрів України призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України. До цього Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію з квітня 2023 року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також Кравченко керував Бучанською окружною прокуратурою, а раніше працював у військовій прокуратурі.

Окрім того, рішенням Кабміну було звільнено Черкаського Ігоря Борисовича з посади Голови Державної служби фінансового моніторингу України.

Призначення Проніна

Тепер керувати Держслужбою фінансового моніторингу буде Пронін Філіп Євгенович. Раніше він очолював Полтавську ОВА з жовтня 2023 року.

Пронін має вищу освіту в галузі економіки та права. Він представляв Україну на Мінських переговорах щодо війни, розв’язаної Росією в Україні.

У 2017 році він очолив Управління з виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020 року був призначений заступником Голови Агентства.

У 2021 році він став членом Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.