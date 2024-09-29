Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Івана Вінніка звільнили з посади ще 20 вересня, але тільки сьогодні він вперше прокоментував цю подію.

У своєму дописі він подякував команді за роботу.

“Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!” — написав Вінник.

Він наголосив, що мав за честь бути частиною “Чорних Запорожців”, а той зв’язок, який утворився між ним та військовими, “залишиться назавжди”.

“Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги”, — резюмує екскомандир 72-ї ОМБр.

В оперативному командуванні «Північ» звільнення Вінніка пояснили його просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід. Військового описують як «досвідченого та людяного» командира, що «береже і поважає особовий склад»

Вчора стало відомо, що Росія перекинула до Вугледара близько 5 тисяч військових, а російські війська майже оточили Вугледар.