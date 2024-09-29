У своєму дописі він подякував команді за роботу.
“Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!” — написав Вінник.
Він наголосив, що мав за честь бути частиною “Чорних Запорожців”, а той зв’язок, який утворився між ним та військовими, “залишиться назавжди”.
“Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги”, — резюмує екскомандир 72-ї ОМБр.
В оперативному командуванні «Північ» звільнення Вінніка пояснили його просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід. Військового описують як «досвідченого та людяного» командира, що «береже і поважає особовий склад»
Вчора стало відомо, що Росія перекинула до Вугледара близько 5 тисяч військових, а російські війська майже оточили Вугледар.
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